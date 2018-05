Volley, a Catania l'amichevole Italia Australia

Il 19 maggio alle 20,30 Catania ospiterà l'amichevole Italia-Australia di volley. Un evento che è inserito nell'ambito delle finali scudetto Under 14 maschili che si terranno ancora in città dal 15 al 20 con la partecipazione della Roomy 78 che ha appena conquistato il pass.

Per la partita degli azzurri, che si terrà nel palazzetto di corso Indipendenza, è cominciata già la prevendita e sono stati staccanti 1200 tagliandi. Sono in arrivo sportivi da tutta la Sicilia. Fino a sabato 5 sarà valida la promozione per ogni gruppo sportivo che acquisterà 12 tagliandi ne pagherà soltanto 10. Tutto questo per incentivare l'afflusso al palasport per l'ennesimo spettacolo di volley che inaugura l'estate di grande sport.

La Roomy Catania che disputerà le finali scudetto Under 14 giocherà nell'impianto di piazza Spedini esordendo giovedì 17 maggio alle 15,30 contro Arezzo. Il giorno dopo alle 9 scontro con Cuneo.