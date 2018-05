Russell Crowe a Klopp 'Forza Roma!'

ROMA, 2 MAG - "Squadra sbagliata. Forza Roma!!". Con questo tweet l'attore Russell Crowe (che in patria, ovvero in Australia, è proprietario di una squadra di rugby league) risponde all'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Ieri lo stesso Klopp parlando alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions aveva risposto così a una domanda, di parte inglese, se avesse visto il film 'Il Gladiatore': "certo, e lo vorrei a centrocampo per questa sfida". Oggi è arrivata la risposta di Crowe, che evidentemente fa il tifo per i giallorossi.