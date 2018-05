Milan,slitta termine 15 mln bond Elliott

MILANO, 2 MAG - Viene spostata di otto mesi la scadenza di una tranche da 15 milioni di euro di uno dei due bond del Milan sottoscritti da Elliott attraverso la società lussemburghese Project RedBlack. E' una quota fino a 15 milioni del secondo bond, quello da 54,3 milioni, che il club rossonero potrà restituire entro il 30 giugno 2019 e non più entro il 15 ottobre 2018. "Non c'ètra nulla con la liquidità società - ha spiegato l'ad del Milan, Marco Fassone -. Attraverso lo spostamento di 15 milioni al 30 giugno 2019 siamo perfettamente aderenti ai parametri richiesti dalla Federcalcio". In particolare l'indicatore di liquidità, che misura il rapporto fra attività e passività a breve termine. La modifica del bond è stata approvata all'unanimità, mentre non sono state discusse le modifiche statutarie per l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale azioni e la dematerializzazione dei titoli.