Psg, Neymar venerdì di nuovo a Parigi

ROMA, 2 MAG - Neymar lascerà domani il Brasile per fare ritorno in Francia. Lo scrive oggi 'L'Equipe' secondo cui da dieci giorni l'asso verdeoro può camminare senza stampelle e la riabilitazione prosegue nel migliore dei modi. "Giovedì - scrive il quotidiano sportivo francese - dovrebbe partire per arrivare il giorno successivo a Parigi". Il numero 10 del Psg era tornato in patria dopo la frattura del quinto metatarso del piede destro rimediata il 25 febbraio contro l'Olympique Marsiglia e che lo aveva costretto a saltare anche la doppia sfida contro il Real in Champions. Adesso Neymar si riaggregherà ai compagni di squadra per preparare al meglio il suo rientro in campo in vista dei Mondiali in Russia (il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera).