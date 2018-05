F1: pronto piano per Gp a Miami nel 2019

MIAMI (USA), 2 MAG - Un gran premio di formula uno per le strade di Miami fin dal prossimo anno. L'idea è del consorzio che 'regna' sulla massima categoria dell'automobilismo sportivo, ovvero Liberty Media, e sta incontrando sempre più consensi. Manca solo il via libera delle autorità cittadine, e non a caso è stata convocata un'assemblea per la prossima settimana per deliberare proprio su questo. Tra coloro che sono favorevoli c'è il proprietario dei Miami Dolphins, Stephen Ross, che sarebbe tra i finanziatori dell'operazione. Se il Gp di Miami diventerà realtà, sarà la quarta prova di svolgersi in territorio nordamericano, dopo i gran premi degli Usa ad Austin, quello del Canada e quello del Messico.