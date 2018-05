Froome, infastidito da accuse doping

GERUSALEMME, 2 MAG - Chris Froome si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione. Il keniano bianco, che ha vinto quattro Tour de France in carriera, si presenta da favorito, ma... con riserva. Nel senso che, sul suo capo, pende la spada di Damocle di un'accusa per uso di sostanze proibite. Il 7 settembre 2017, al termine della 18/a tappa della Vuelta, nelle urine del capitano Sky sono state trovate cospicue tracce di Salbutamolo (un broncodilatatore in genere usato per l'asma). Froome ha rigettato le accuse e non si è autosospeso. "In effetti - ha detto oggi Froome, nella conferenza stampa dell'antivigilia del Giro - non mi era mai capitato di presentarmi a una grande corsa a tappe in una situazione così. Sono sicuro di avere fatto niente di sbagliato. Il procedimento dell'Uci a carico mio doveva rimanere confidenziale, nell'attesa di ulteriori indagini conoscitive. Tutto, invece, è diventato pubblico: una situazione davvero tanto fastidiosa. Io, comunque, sono qui per lottare e vincere".