Rugby:Fir, 1'silenzio in ricordo Rebecca

BOLOGNA, 2 MAG - Nel fine settimana del 5 e 6 maggio, su tutti i campi d'Italia, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Rebecca Braglia, giovane rugbista dell'Amatori Parma Rugby morta oggi all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena a seguito di un trauma cranico riportato in un incidente di gioco nel corso di una sfida di Coppa Italia femminile domenica scorsa a Ravenna. Lo ha deciso, si legge in una nota sul sito della Fir, il presidente della Federazione, Alfredo Gavazzi. "La Federazione Italiana Rugby e l'intera comunità rugbistica del nostro Paese sono sconvolte e profondamente rattristate dalla scomparsa" dell'atleta reggiana. I pensieri e la vicinanza del Presidente Alfredo Gavazzi, del Consiglio Federale, dei dirigenti e dei dipendenti Fir - si legge ancora - certi di interpretare i sentimenti di tutti i rugbisti italiani vanno alla famiglia e agli amici di Rebecca e alla Società Amatori Parma Rugby, toccati da questa immane tragedia".