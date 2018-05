Catania, Teatro antico pronto per il Giro: «È una ribalta nazionale»

Al Teatro antico tutto procede secondo calendario: il palco è stato montato entro il 30 aprile, come previsto, e a partire da domani l’organizzazione del Giro provvederà a portare e a disporre gli arredi previsti. La direttrice del “Polo museale”, Maria Costanza Lentini, ha già preparato la concessione d’uso che prevedere la presenza massima nella cavea del teatro di 1.248 persone. Gli spettatori entreranno da via Teatro Greco fino ad esaurimento dei posti un quarto dei quali è riservato ai giornalisti che arriveranno da tutta Italia e non solo. Per la Rai - che avrà il suo quartiere generale in piazza Duomo - è stata prevista una postazione in alto a sinistra, dando le spalle al palcoscenico.

La cerimonia prevede che i ciclisti entrino uno ad uno, con la bici in spalla, per firmare l’adesione al Giro salendo sul palco predisposto per l’occasione e che poi, come ogni anno, sarà utilizzato anche per le manifestazioni estive. E poiché i protagonisti sono loro faranno il proprio ingresso da via Vittorio Emanuele, come gli attori, e usciranno dallo stesso lato attraverso l’antiquarium.

A chi sostiene che questa cerimonia sportiva all’interno di uno dei monumenti più belli e importanti della Catania greco-romana ne offende la sacralità, la dott. Lentini replica di non avere pensato a nulla di tutto questo. «Al contrario, ho pensato che questa è un’opportunità che avrà ricadute importanti sulla conoscenza di questo monumento che, a differenza dei teatri antichi di Taormina e di Siracusa, è poco conosciuto. Lo constato ogni giorno quando, su via Vittorio Emanuele, incontro turisti che mi chiedono dove sia il teatro romano. Basti dire che persino Brunetti, il direttore di “Archeologia Viva”, pure esperto in materia e appassionato della Sicilia, non ne conosceva l’esistenza fino a quando, mesi addietro, non ha dedicato un numero della rivista a Catania. E ne è rimasto affascinato. Penso che sarà un’occasione importante per la città e per il teatro antico».