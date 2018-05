Klopp, dedichiamo la finale a Sean Cox

ROMA, 2 MAG - ''Al 100% dedichiamo questa finale a Sean Cox che sta lottando per qualcosa molto più importante di una partita di calcio''. Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dedica la conquista dell'ultimo atto della Champions a Kiev al tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito negli scontri ad Anfield prima del match di andata contro la Roma. ''La dedichiamo a lui - aggiunge l'allenatore dei Reds - Non siamo stati freddi abbastanza, loro sono stati aggressivi e volitivi. Noi non abbiamo gestito benissimo quella fase ma faccio i complimenti ai ragazzi perché la Roma è fortissima. Il Real Madrid in finale? Non importa chi ci sia dall'altra parte. Andremo a Kiev dove dovremo giocare meglio di questa sera. Siamo felici di essere in finale".