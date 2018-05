Bild, anche la Roma contro l'Uefa

ROMA, 3 MAG - "Senza gli errori arbitrali la finale di Champions sarebbe stata Roma-Bayern". E' la certezza espressa dal ds giallorosso Monchi, alle cui parole dà ampio risalto Bild, il più popolare dei quotidiani tedeschi, riferendo delle proteste dei vertici giallorossi dopo quanto accaduto nella partita di ieri sera contro il Liverpool Bild sottolinea il rigore non fischiato dall'arbitro Skomina per un inesistente fuorigioco di Dzeko, toccato in area dal portiere Karius. Ed ancora, la deviazione con la mano di Alexander-Arnold sul tiro di El Sharaawy. Il giornale riporta quindi le proteste del club, a cominciare dalle parole del presidente Pallotta e del ds Monchi. Nell'altra semifinale era stato il Bayern a lamentarsi dopo l'eliminazione ad opera del Real Madrid, in particolare per un tocco di mano in area di Marcelo, poi ammesso dallo stesso difensore brasiliano.