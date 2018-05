Vegni,lotta doping? Noi su strada giusta

ROMA, 3 MAG - "Se si fosse trattato di qualche altra disciplina, probabilmente avremmo avuto minore mediaticità sulle questioni di doping, soprattutto nei grandi eventi. Questo potrebbe a prima vista rappresentare una cosa negativa, per me invece è positivo: significa voler trovare la strada giusta, per uscire dal problema, e non aver paura di guardarsi dentro. Non credo che abbiamo voluto nascondere situazioni scabrose, siamo stati oltremodo trasparenti". Così Mauro Vegni, direttore del Giro ha fatto riferimento alla varie vicende di doping che, negli anni, hanno coinvolto numerosi campioni "Credo sia stata intrapresa la strada giusta - ha spiegato Vegni, a proposito dei controlli sempre più rigidi -. Pur essendoci ancora situazioni di positività, in gruppo si respira aria nuova. Dopo i danni d'immagine arrecati, penso gli stessi corridori si siano resi conto. Dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che, sulla propria pelle, hanno cercato di dare nuova linfa al ciclismo. Ho la percezione che molta pulizia sia stata fatta".