Tennistavolo: Coree uniscono team donne

HALMSTAD (SVEZIA), 3 MAG - La diplomazia del ping pong funziona ancora, come dimostra la volontà delle due Coree di unire le squadre femminili ai campionati del mondo. La Federazione internazionale di tennistavolo riferisce che oggi le squadre dei due Paesi hanno rifiutato di sfidarsi nei quarti di finale, dove erano state opposte dal sorteggio. Hanno invece chiesto all'Ittf di unirsi in un'unica selezione che nella semifinale di domani affronterà la vincente di Ucraina-Giappone. Il presidente della Ittf, Thomas Weikert, ha dichiarato che le squadre coreane "hanno ricevuto una standing ovation da parte dei delegati che hanno così dimostrato il loro sostegno a questa storica decisione". Il team della Corea del Sud l'ha definita "una presa di posizione importante per promuovere la pace tra i nostri paesi attraverso il ping-pong".