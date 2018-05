Federer rientrerà al torneo di Stoccarda

ROMA, 3 MAG - Roger Federer ha fissato la data del rientro. Il 36enne svizzero - secondo quanto riferisce il sito della Federtennis - ha confermato la sua presenza alla "Mercedes Cup" di Stoccarda, torneo sull'erba in programma a Stoccarda dal 9 al 17 giugno, prima tappa di avvicinamento verso Wimbledon. Dopo un grande inizio di stagione (vittoria agli Australian Open e a Rotterdam, finale a Indian Wells), Federer è uscito subito a Miami, perdendo il primato nella classifica Atp a vantaggio di Nadal. Poi la decisione, come un anno fa, di saltare l'intera stagione sulla terra battuta per presentarsi al meglio agli appuntamenti sull'erba. "Sull'erba, le mie aspettative sono necessariamente alte e non vedo l'ora di giocare di nuovo a Stoccarda", le parole dello svizzero, vincitore di 20 titoli Slam, sul suo sito web.