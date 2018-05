Bari: Giancaspro, pagamenti regolari

BARI, 3 MAG - Il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro, con una nota ha puntualizzato che il club, in merito alla notizia sul "deferimento inoltrato dalla Procura Federale a carico del presidente e della società dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare", ha "pagato regolarmente le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 Tale circostanza inoppugnabile - spiega - era stata già rappresentata e documentata agli organi inquirenti, ingenerando la convinzione della immediata archiviazione del procedimento per la radicale insussistenza degli illeciti contestati". L'avv. Mattia Grassani difenderà la società dinanzi al Tribunale Federale e nell'eventuale grado di appello. Giancaspro "si dichiara assolutamente fiducioso che gli organi di giustizia sportiva prenderanno atto della asseverata insussistenza di alcuna violazione (...) e invita "l'intera tifoseria ad accompagnare la squadra con il consueto e se possibile maggiore incitamento".