Tennis: Giorgi in semifinale a Praga

ROMA, 3 MAG - Prima semifinale sulla terra battuta per Camila Giorgi: l'azzurra si è infatti qualificata per il penultimo atto del torneo di Praga. La 26enne di Macerata ha liquidato per 6-2 6-3 l'australiana Samantha Stosur. E' invece uscita di scena nei quarti Jasmine Paolini: alla sua prima volta tra le migliori otto in un torneo del circuito maggiore, la 22enne toscana, ripescata in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 6-4 6-3 alla cinese Zhang Shuai. Thomas Fabbiano ha intanto raggiunto Paolo Lorenzi nei quarti di finale del torneo di Istanbul. Il 28enne pugliese ha eliminato al secondo turno il bosniaco Damir Dzumhur battendolo con il punteggio di 6-2 0-6 6-2. Sara Errani è stata eliminata nei quarti di finale del torneo di Rabat, in Marocco. La 31enne romagnola ha perso per 6-3 6-1 contro la belga Elise Mertens.