Europa League: Marsiglia va in finale

ROMA, 3 MAG - L'Olympique Marsiglia si è qualificato per la finale dell'Europa League nonostante la sconfitta di oggi in casa del Salisburgo, per 2-1 dopo i tempi supplementari, nella semifinale di ritorno conclusasi 2-0 dopo i tempi regolamentari. Reti di Haidara all'8' st, Sarra (autogol) al 20' st e Rolando all'11' sts. All'andata il Marsiglia dell'ex tecnico della Roma Rudi Garcia aveva vinto per 2-0. Nella finale del 16 maggio a Lione l'OM affronterà l'Atletico Madrid.