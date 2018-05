Golf, Wells Fargo, Peterson in testa

ROMA, 04 MAG - Francesco Molinari meglio di Tiger Woods e Patrick Reed. Con Tyrrell Hatton, Rory McIlroy e Jason Day in grande spolvero. Mentre Justin Thomas delude. E' subito show al Wells Fargo Championship di golf. A Charlotte (Stati Uniti), nel torneo del PGA Tour, dopo le prime 18 buche giocate John Peterson è al comando della classifica con 65 (-6). L'americano vanta due lunghezze di vantaggio sul britannico Hatton e sui connazionali Peter Malnati, Johnson Wagner, Keith Mitchell e Kyle Stanley (tutti 2/i a -4). Mentre in 7/a posizione, tra gli altri, c'è anche McIlroy (-3). Buon inizio pure per gli inglesi Ross Fisher e Paul Casey, 17/i al fianco di Day (-2). Mentre Francesco Molinari è 24/o (-1) dopo un round positivo caratterizzato da 4 birdie e 3 bogey. L'azzurro, al rientro dopo un infortunio alla spalla, s'è posizionato davanti a Woods e Reed. L'ex numero uno al mondo e il campione Masters 2018 inseguono il piemontese in 34/a posizione (par).