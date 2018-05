Doping, Iaaf sospende 5 marciatori russi

ROMA, 4 MAG - La Iaaf, federatletica mondiale, ha notificato alla federazione russa la revoca dell'autorizzazione a 5 marciatori russi a gareggiare come 'neutrali' senza bandiera, decisione presa già da tempo per le note vicende del doping di stato. Gli atleti interessati sono: Klavdiya Afanasyeva (già campionessa europea under 23), Olga Eliseeva, Yuliya Lipanova, Sergey Sharypov e Sergey Shirobokov. La nuova iniziativa, che di fatto equivale a una sospensione cautelativa, è stata presa dalla Iaaf in attesa di ulteriori indagini sulla partecipazione dei cinque atleti a una sessione di allenamento a Karakol in Kirghizistan, che ha coinvolto anche l'allenatore Viktor Chegin, l'ex ct della nazionale russa di marcia, che è stato radiato dall'agenzia antidoping Rusada. I cinque atleti sospesi non potranno dunque partecipare ai campionati del mondo di marcia in programma a Taicang in Cina domani e dopodomani.