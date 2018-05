Allegri, Var è strumento che aiuta molto

TORINO, 4 MAG - La Var in Europa "non è un'emergenza, è uno strumento che aiuta molto se usato con criterio". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara di campionato con il Bologna, in merito all'opportunità della moviola in campo anche in Europa. "In Italia la stanno utilizzando molto bene, sono molto migliorati rispetto al periodo di adattamento iniziale. Credo che questo avverrà anche in Europa", aggiunge il tecnico della Juventus. Un applauso alla Roma: "C'è da farle i complimenti per la partita con il Liverpool. Il calcio italiano ha avuto negli ultimi quattro anni una squadra che ha giocato due finali, una semifinale, la Lazio un quarto di finale. Tutto questo disastro nel nostro calcio non esiste. Ci sono squadre come Barcellona e Real Madrid che comandano, e vincono, ma direi che abbiamo fatto passi in avanti".