Giro: Froome cade durante ricognizione

GERUSALEMME, 4 MAG - Il Giro d'Italia di Chris Froome comincia con un 'doloroso' contrattempo. Il capitano del Team Sky, quattro volte vincitore del Tour de France, durante la ricognizione del percorso sul quale si disputerà la 1/a tappa - una cronometro individuale - è finito a terra per una scivolata. Per lui contusioni e abrasioni, soprattutto sulla parte destra del corpo, ma niente di grave. Solo uno spavento. Certo, i presagi non sono favorevoli al keniano bianco.