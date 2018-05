Giro, al via ciclisti Emirati e Bahrain

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 4 MAG - Per la cronometro di oggi del Giro da Gerusalemme in partenza anche ciclisti con la maglia degli Emirati Arabi e del Bahrain: una prima inedita per Israele, visto che questi Paesi non hanno rapporti diplomatici con lo stato ebraico. Ieri le bandiere dei due Stati sono state esposte nella piazza del municipio di Gerusalemme. Oggi il sindaco Nir Barkat prima della partenza ha rivendicato il fatto che "lo sport unisce i popoli". Sui social e sui media sono molte le foto pubblicate dei corridori con la maglietta dei due Paesi, e relative scritte, che ieri sera hanno preso parte alla festa prima della partenza di oggi e si si sono aggirati in città in bici in tenuta ufficiale. L'agenzia palestinese Maan ha segnalato che "attivisti dei social" hanno pubblicato post in arabo che chiedono ai ciclisti dei due paesi "di ritirarsi" dalla competizione in memoria della 'Nakba', 'La Catastrofe' con la quale il 15 maggio i palestinesi ricordano la nascita di Israele.