Mondiali: test medici, arbitri in forma

FIRENZE, 4 MAG - Gli arbitri e i guardalinee selezionati per i Mondiali di calcio in Russia e Polonia sono "in perfetta condizione" fisica: è quanto risulta dalle visite mediche di valutazione previste dalla Fifa che sono state eseguite a Firenze nei giorni scorsi nell'Azienda ospedaliero universitaria 'Careggi' dalla Medicina dello Sport diretta dal professor Giorgio Galanti con il coordinamento del dottor Angelo Pizzi, responsabile del Modulo BioMedico del settore tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri Figc. "Abbiamo riscontrato una condizione atletica molto buona - spiega il professor Giorgio Galanti, direttore di Medicina dello Sport dell'Azienda di Careggi - che risulta perfettamente compatibile con l'impegno che andranno a sostenere". Le visite mediche sono state svolte per gli arbitri a Coverciano e per gli assistenti direttamente al centro di Medicina dello Sport di Careggi.