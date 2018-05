Var: Gattuso, l'Uefa si fa male da sola

CARNAGO (VARESE), 4 MAG - ''Posso parlare da uomo di sport e dire che la Var cancella gli equivoci e funziona. Non capisco come l'Uefa possa farsi male da sola, ci sono in ballo denaro e molto altro in gioco. È una cosa che funziona, perché non averlo nelle coppe europee?''. Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Verona, torna sulle polemiche che hanno caratterizzato la settimana di Champions League. ''Vorrei dire tante cose - aggiunge Gattuso - ma non sta a me giudicare, faccio l'allenatore del Milan e devo pensare ad altro. Però, ripeto, con il Var le situazioni si giudicano in un secondo, anche perché non capisco cosa fanno gli arbitri di linea. Lì non si vede nulla, è una zona buia, come fa uno da lì a vedere se un giocatore la tocca con la mano girato di schiena? Perché pagare gente in più quando basterebbe metterli davanti uno schermo?''.