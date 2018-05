Ragusa, alla Festa della Saluta anche i coach professionisti

L’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) sarà presente a Ragusa, nell’ambito della manifestazione intitolata “Festa della Salute”, con un’intera giornata dedicata alla scoperta del coaching e delle sue potenzialità. I soci del Coaching Club Sicilia dell’AICP coinvolgeranno i partecipanti in momenti divulgativi e sessioni di prova gratuite per dare la possibilità di fare esperienza diretta del metodo.

La Festa della Salute è stata promossa dall’ASP di Ragusa e si terrà presso uno dei centri sportivi più all’avanguardia di Ragusa, il Basaki Life Club in via Nino Martoglio. La manifestazione è finalizzata alla promozione dello sport e intende sensibilizzare sull’importanza dell’esercizio fisico e la consapevolezza di sani e corretti stili di vita. È in questo contesto che il coaching trova terreno fertile per via della stretta connessione tra sport e mente, salute e consapevolezza.

Fitto il programma della giornata: dalle 10:30 alle 12:30 si potrà usufruire di sessioni di prova di Life e Sport Coaching; dalle 15:00 alle 17:00 si susseguiranno gli interventi di tre coach professionisti (Antonio Reforgiato, Giuseppe Perrone e Sara Di Tommasi) che metteranno a fuoco alcune delle dinamiche di maggior rilievo dello Sport Coaching per il raggiungimento dell’eccellenza nella prestazione sportiva; torna poi dalle 17:30 alle 18:30 la possibilità di ricevere una sessione di prova di Life e Sport Coaching; i soci della sezione siciliana AICP presidieranno inoltre dalle 10:00 alle 19:00 un punto informazioni per soddisfare ogni curiosità sul Coaching e l’associazione AICP.

“Siamo entusiasti di partecipare ad una manifestazione di cui condividiamo finalità e approccio” dichiara Sara Di Tommasi, responsabile Coaching Club AICP Sicilia. “Il coaching e lo sport” prosegue Sara “hanno in comune molti valori fondamentali e sono eccellenti alleati, determinanti nel conseguire un sano stile di vita e affrontare il proprio più temibile avversario, ossia se stessi.”