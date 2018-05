50 km marcia, record della cinese Liang

ROMA, 5 MAG - Al debutto sulla distanza dei 50 chilometri di marcia, la cinese Rui Liang ha migliorato il primato mondiale in occasione della rassegna iridata a squadre, svoltasi a Taicang. In una mattinata di pioggia, con il tempo di 4h04'36", l'atleta 23enne ha abbassato il precedente record di 80 secondi, appartenente alla portoghese Ines Henriques, oggi ritirata. Seconda la Hang Yin (4h09'09") e terza l'australiana Claire Tallent (4h09'33"). Per l'Italia settimo posto del team maschile con il 23enne maceratese dell'Aeronautica Michele Antonelli autore di un brillante finale che lo ha visto chiudere 14/o in 3h53'00". Un minuto abbondante di personale e 22/ma posizione per il 22enne sardo Andrea Agrusti, portacolori dei Guerrieri del Pavone, al traguardo in 3h55'09". Ha stretto i denti il piemontese della Cento Torri Pavia Stefano Chiesa. Questa, dopo la marcia solitaria dei Tricolore di Grottammare in ottobre, era la sua prima vera 50km e l'ha portata a termine in 4h11'07".