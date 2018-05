Pallavolo, Italia-Australia è sold out: venduti oltre 4 mila biglietti

Catania - Si tratta solo di un'amichevole, ma non si trova più un biglietto per Italia-Australia di pallavolo, in programma il 19 maggio al Palazzetto di corso Indipendenza, a Catania. A due settimane dall'evento, sono stati venduti tutti i biglietti. Ieri i dirigenti hanno dichiarato il sold out con oltre 4mila biglietti venduti, grazie alla formula promossa per le società sportive. Sono attese carovane di appassionati e di pallavolisti da Monti Iblei, Akranis e Palermo. Catania ha fatto la sua parte con grande impegno, segno che l'amore per questo sport è sempre attuale.



Il match degli azzurri, inquadrato nell'ambito delle finali scudetto Under 14 che vedranno i catanesi della Roomy 78 in campo a rappresentare la Sicilia, è stato ideato in preparazione alla Volleyball Nations League (che sostituisce la World League). Tra i 22 convocati i siciliani Luigi Randazzo, classe 1994 e punto di forza di Padova, e Roberto Russo, classe 1997 e centrale del Club Italia.