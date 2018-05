Mazzarri, con Napoli puntare su orgoglio

TORINO, 5 MAG - "La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino Mazzola e compagni, onorati ieri a Superga. Un ricordo che deve essere "stimolo e forza" per creare un gruppo che va oltre al valore tecnico, con queste ultime tre partite di campionato a dare indicazioni sulla prossima stagione. "Mi serve fare qualche esperimento, vedere chi ha giocato di meno", dice il tecnico granata, che potrebbe rinunciare a Belotti. Il Toro, in caso di vittoria, potrebbe regalare lo scudetto alla Juventus. "Arbitri dello scudetto? Noi siamo arbitri soltanto di noi stessi", taglia corto Mazzarri, che non crede ad un Napoli in disarmo dopo la sconfitta di Firenze. "Il Napoli è una squadra quasi perfetta. Quando sbaglia una partita, gioca al top quella dopo. Da questo punto di vista non potremmo avere nessun vantaggio".