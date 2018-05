Il Giro d'Italia arriva a Catania: scuole chiuse e divieti in città

CATANIA - Martedì alle 12 parte da Catania la 4/a tappa del Giro d’Italia, organizzato da Rcs Sport. L'amministrazione comunale ha avviato l’organizzazione per affrontare l’importante evento che interesserà, a partire dal centro storico varie zone della città, per poi dirigersi verso Caltagirone dove la tappa terminerà dopo 202 km.



Ecco le vie dove passerà la carovana ciclistica: ore 12 partenza da piazza Duomo e quindi via Etnea. Dopo un passaggio in territorio di Gravina la corsa rosa rientra in città da San Giovanni Galermo passando per le vie Girolamo Gravina, San Giovanni Battista, Galermo, sovrappasso Ra15, Galermo, Sebastiano Catania, Lorenzo Bolano, rotatoria, viale Bolano, Felice Fontana. Quindi i ciclisti entrano in territorio di Misterbianco e poi di nuovo a Catania, attraversando le vie: Leonardo Vigo, Bruno Letterio Lizzio, Salvatore Salomone Manno, stradale Cravone, Stradale San Giorgio, viale San Teodoro, rampa verso viale Papa Giovanni Paolo II, rotatoria strada provinciale 55 direzione Gela / Caltagirone. Il sindaco di Catania, sempre per martedì 8 maggio, ha disposto la sospensione delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e degli asili nido del territorio comunale, anche per prevenire qualsiasi inconveniente alla circolazione, poichè l’orario di svolgimento della corsa coincide con quello dell’uscita dalle scuole.



Sospese, dalle 7 di lunedì 7 maggio alle ore 14 di martedì 8 maggio, le concessioni di suolo pubblico rilasciate ai gestori di pubblici esercizi nelle piazze Duomo e Università, dove verrà montato il Villaggio del Giro d’Italia. Dalle ore 7 alle 14 di martedì 8 maggio la stessa sospensione sarà in vigore nelle vie Garibaldi, Vittorio Emanuele II e lungo tutta la via Etnea. Il provvedimento è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Catania. Anche il consueto mercatino rionale di San Giorgio, nel tratto dalla rotatoria delle Palme a quella Victorine Le Dieu, sarà sospeso martedì 8 maggio.