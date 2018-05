Rugby: Petrarca è in finale scudetto

ROMA, 5 MAG - Il Petrarca Padova è la prima squadra qualificata alla finale scudetto del prossimo 19 maggio. Il XV veneto si è imposto oggi per 24-10 sulle Fiamme Oro nella semifinale di ritorno giocata al Plebiscito, e aveva vinto anche all'andata a Roma, per 36-27. Il Petrarca è quindi ammesso alla sfida che assegnerà il tricolore, e la giocherà in casa avendo vinto la stagione regolare. La seconda finalista uscirà fuori dal confronto di domani tra Patarò Calvisano e Femi Cz Rovigo. All'andata, giocata allo stadio Battaglini, Rovigo ha vinto di misura, per 12-9.