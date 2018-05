Aprilia:Espargarò qualifica ok in Spagna

JEREZ, 5 MAG - L'esito dell'assalto di Aleix Espargaró (Aprilia) alla Q2 - nelle qualifiche del Gp di Spagna che si corre domani a Lerez - è stato, per due volte, deciso dai millesimi. Al mattino in FP3, quando è rimasto fuori dall'accesso diretto alla qualifica finale per 82 millesimi e poi nella Q1 quando un sorpasso nel giro decisivo lo ha costretto al 3/o posto in 1'38.389, a soli 40 millesimi da Viñales che ha occupato il posto valido per l'ingresso in Q2. L'altro pilota Aprilia, Scott Redding, ha chiuso in 1'39.918, attardato oggi dalla mancanza di aderenza, e scatterà dalla nona fila. "Sono contento, la moto è tanto migliorata rispetto a ieri - le parole di Espargarò - Anche stamani siamo stati vicino ai primi e solo per pochi millesimi abbiamo mancato la qualifica diretta. Poi, in Q1, sono mancati 40 millesimi per passare il turno e con un tempo non lontano da quelli che occupano le prime file. Sì, sono soddisfatto e penso che domani potremo fare una bella gara e puntare a un bel risultato".