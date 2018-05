Giro: Bar Refaeli premia la maglia rosa

TEL AVIV, 5 MAG - E' stata Bar Refaeli, madrina delle tappe israeliane del 101/o Giro d'Italia, con addosso la maglia rosa, a consegnare la prestigiosa casacca di leader della classifica generale a Rohan Dennis. L'australiano oggi si è preso lo scettro del comando per un solo secondo, dopo avere perso la cronometro di soli 2" proprio ieri, a Gerusalemme. Oggi ha tagliato per primo il secondo traguardo volante di giornata e ha acquisito 3", che gli sono valsi la leadership. La Refaeli, nota modella israeliana, era già salita sul palco della presentazione delle squadre, l'altro ieri pomeriggio, salutando in italiano.