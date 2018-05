Barzagli "Oggi l'80% dello scudetto"

ROMA, 5 MAG - "Lo scudetto non è ancora matematico, ma diciamo che un 80% l'abbiamo portato a casa. Ora però concentriamoci sulla finale di Coppa Italia". Così Andrea Barzagli dopo la sofferta vittoria contro il Bologna. "Siamo in sofferenza piena - dice a fine match a Premium - ma come gruppo non molliamo mai. Potremmo fare molto meglio, ma è un finale di stagione così: ora ci sono le ultime tre partite, che decidono tutto, in cui con grande voglia e un pizzico di attenzione in più potremmo fare meglio. Purtroppo la stanchezza è arrivata in questo momento, ma sono fasi che nell'arco di una stagione arrivano per tutte le squadre".