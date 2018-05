Juve: Allegri "Scudetto? C'è la coppa"

TORINO, 6 MAG - Massimiliano Allegri vuole la coppa Italia e, per questo motivo, allontana l'attenzione dallo scudetto, ormai ad un passo dopo la vittoria di ieri sera sul Bologna. "Non pensiamo già al passo che manca per lo scudetto - scrive il tecnico della Juventus su Twitter - ma a una coppa da portare a casa ancora una volta". E dire che una sconfitta del Napoli contro il Torino, darebbe ai bianconeri il settimo tricolore consecutivo con tre giornate d'anticipo. "Più vicini al nostro obiettivo", twitta Khedira, autore del gol del vantaggio della Juve, mentre Claudio Marchisio preferisce non fare calcoli: "Stime e previsioni non servono, la Juve insegna a vincere", osserva il centrocampista. Impossibile non pensare allo scudetto per Cuadrado: "sempre più vicino", è il messaggio social del colombiano. E allora "fino alla fine, avanti così", twitta l'infortunato Giorgio Chiellini, perché "one step closer", scrive Federico Bernardeschi, "un passo più vicino".