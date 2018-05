Giro: Vegni, esperienza Israele positiva

EILAT (ISRAELE), 6 MAG - "Il Giro d'Italia in Israele si chiude positivamente, sotto ogni punto di vista: della partecipazione della gente, dell'organizzazione e della bellezza delle tappe. Non credo che il ciclismo sia stata una parentesi legata al Giro, qui hanno dimostrato di credere in questo sport e sono sicuro che continueranno a puntarci". Così il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, all'Ansa. "Il messaggio che parte da questo Paese è molto importante, perché conferma come questo sport sia ormai un fenomeno globale", aggiunge Vegni. "Altre partenze dall'estero? Il ciclismo si muove ormai in questa direzione", conclude.