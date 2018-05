Giro: organizzatori,Israele si ricorderà

EILAT (ISRAELE), 6 MAG - "Volevamo lanciare un messaggio preciso e ci siamo riusciti. Un evento sportivo di tale grandezza nel nostro Paese verrà ricordato per sempre, come momento di entusiasmo per lo sport e la pace. Questa era per noi una manifestazione di fondamentale importanza, perché volevamo dimostrare al mondo che Israele può ospitare il grande sport, che ci permette di andare oltre i confini politici e religiosi". Così Daniel Benaim, ceo e proprietario di Comtecgroup, la società israeliana che ha prodotto il Giro d'Italia fuori dai confini europei.