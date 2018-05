Serie C, il Catania gioca a tennis con il Rende: finisce 6 a 1

CATANIA - RENDE 6 - 1

CATANIA (3-5-2) Pisseri 6 (dal 14' s.t. Martinez 6); Blondett 6, Tedeschi 6, Marchese 6; Barisic 6, Rizzo 7, Biagianti 6,5 (dal 14' s.t. Bucolo 6), Mazzarani 6,5 (dal 21' s.t. Fornito 6), Porcino 6,5; Brodic 7 (dal 14' s.t. Di Grazia 6,5), Russotto 7 (dal 36' s.t. Semenzato s.v.). (Esposito, Berti, Manneh, Rossetti, Caccavallo). All. Lucarelli 7.

RENDE (3-5-2) De Brasi 5 (dal 39' s.t. Polverino s.v.); Sanzone 5, Porcaro 5, Calvanese 5 (dal 27' s.t. Coppola 5); Viteritti 5 (dal 27' s.t. Godano 5), Gigliotti 5 (dal 14' s.t. Carbone 5), Laaribi 5,5, Boscaglia 5,5, Marchio 5; Vivacqua 5 (dal 14' s.t. Ferreira 5) Ricciardo 6. (Germino, Cuomo, Coppola, Pambianchi, Franco, Godano, Novello). All. Trocini 5,5.

ARBITRO Robilotta di Sala Consilina 5,5 (Mansi di Nocera Inferiore e Parrella di Battipaglia).

RETI al 25' p.t. Mazzarani, al 34' p.t. Russotto, al 3' e al 7' s.t. Brodic al 29' s.t. Autogol di Bucolo, al 38' s.t. Rizzo, al 44' s.t. Di Grazia.

NOTE Spettatori 5 mila angoli 2-3, ammoniti Biagianti, Boscaglia. Recupero 2' e 0'

CATANIA - Un tiro al bersaglio mentre il Cosenza arrota il Trapani regalando al Catania la possibilità di chiudere il campionato al secondo posto. I rossazzurri strapazzano il Rende (6-1) e si preparano ai play off non senza rimpianti considerata la sconfitta del Lecce, a promozione acquisita, nel derby di Monopoli.

Mazzarani sblocca capitalizzando un suggerimento in profondità di Russotto e scaglia la sua conclusione sul primo palo. L'esultanza è il gesto del silenzio mostrato a una tribuna centrale indispettita. Dieci minuti dopo il bis di Russotto con un bolide dalla distanza che sorprende De Brasi. Lo stesso Russotto da posizione impossibile timbra la traversa con un tiro cross che Brodic non raccoglie.

Nella ripresa si scatena proprio Brodic, che aveva giocato un primo tempo in ombra. Prima capitalizza un cross di Porcino, con palla conquistata di forza da Rizzo, quindi va in progressione e mette a sedere un paio di avversari prima di battere De Brasi per il 4-0.

Il finale è per chi ha giocato di meno. Entra anche il secondo portiere Martinez e becca il gol, anzi è un autogol di Bucolo sul cross di Ricciardo. Rizzo ristabilisce la differenza di gol sfruttando un taglio prolungato di Di Grazia che attraversa in orizzontale l'area avversaria. Lo stesso Di Grazia firma il 6-1 dopo un tiro di Bucolo respinto in tuffo da Polverino, subentrato a De Brasi.

Adesso pausa fino al 30 di questo mese in attesa di conoscere l'avversario da affrontare nei Quarti di finale. Comincerà una nuova stagione tra preparazione, avvicinamento e partite.