Moto: Aprilia, delusione Espargaro'

ROMA, 6 MAG - Le speranze di Aleix Espargaró si sono spente nel corso del primo giro, insieme al suo V4 fermato dal mollaggio di una vite sul circuito pneumatico. Un inconveniente tanto banale quanto decisivo nel compromettere una gara che, alla luce di quanto accaduto in pista e considerato il passo di Aleix e dei suoi concorrenti più diretti, avrebbe potuto portare un bel risultato per l'Aprilia Racing Team Gresini. Scott Redding, che è ancora alla ricerca del miglior assetto per la sua RS-GP, ha chiuso a punti in quindicesima posizione. ''Voglio portare l'Aprilia sul podio - le parole di Espargarò - sto guidando come non ho mai fatto in tutta la carriera e sento che possiamo riuscirci. Oggi abbiamo perso una grande occasione. Purtroppo un ritiro per motivi tecnici non aiuta il mio morale. In questo weekend abbiamo lavorato bene e sono certo che in gara avremmo potuto dire la nostra. Ora, con la posizione in campionato compromessa, ci proverò ogni gara da qui a Valencia dando sempre il 101%".