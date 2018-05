Moto: Pirrò correrà Gp Italia su Ducati

SCARPERIA (FIRENZE), 6 MAG - Michele Pirro, test driver del Team Ducati Corse di MotoGP, correrà il Gran premio d'Italia come 'wild card' invitata dagli organizzatori. Lo ha annunciato all'autodromo del Mugello oggi lo stesso Pirro dopo aver gareggiato, vincendo, nella prova di Superbike del Campionato italiano. "Sì, ci sarò anche io in pista al Gp d'Italia del 3 giugno, l'obiettivo è quello di essere fra i protagonisti e di fare del nostro meglio", ha dichiarato Pirro annunciando ai giornalisti la partecipazione alla prova iridata. "Negli ultimi anni quando ho partecipato alla Moto Gp ho fatto sempre bene partendo dalla seconda fila - ha ricordato - E la Ducati è molto competitiva qui come in altre piste: per questo dovrò cercare anch'io di sfruttarla al massimo in gara". Il miglior risultato di Pirro nel circus iridato risale al 2017 quando sulla pista di Scarperia riuscì a centrare la quarta piazza in griglia di partenza e la nona posizione finale in gara.