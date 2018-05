Lotta: Europei, Chamizo bronzo nei 74 kg

ROMA, 6 MAG - Ultima giornata dei campionati europei di lotta impreziosita da due medaglie di bronzo. In Daghestan, nei 74 kg, Franck Chamizo vince facilmente nella finale per il terzo posto surclassando lo slovacco Gulaev (10-0), mentre Shamil Kudiimagomedov, russo in attesa di cittadinanza italiana e in gara grazie a una speciale deroga, negli 86 kg vince i recuperi e il bronzo superando il turco Erdin per 8-4. Le due medaglie vanno ad aggiungersi al bronzo ottenuto nella categoria dei 60 kg della greco romana da Jacopo Sandron. Colpisce la marcata superiorità tecnica di Chamizo che lascia ben sperare per il futuro. Intanto il 'cubano d'Italia', pur non conquistando il metallo più prezioso, compie l'impresa di essere riuscito a salire sul podio continentale, in differenti edizioni, in tre diverse categorie di peso: prima del bronzo di oggi nei 74 kg, Chamizo aveva in bacheca gli ori dei 65 e 70 kg: "sono contento per il risultato di oggi. L'unico che può battere Franck Chamizo è Franck Chamizo stesso".