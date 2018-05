Cairo: rimpianto Europa,ora è già futuro

ROMA, 7 MAG - "Quest'anno il campionato non è andato come avremmo voluto ed il rimpianto aumenta, vedendo che con 62 punti probabilmente si va in Europa - ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo - E noi abbiamo lasciato per strada quei 10 punti che ci mancano in partite non impossibili. Ma ora dobbiamo pensare al futuro e costruire una squadra all'altezza per la prossima stagione. Con l'aiuto di Mazzarri, che ha saputo rimotivare l'ambiente". Il tecnico e Belotti punti fermi della prossima stagione? "Sì, ma anche altri, che hanno fatto bene. Non faccio nomi perché non è il momento". L'obiettivo è tenere "chi è fortemente motivato. La motivazione è fondamentale, meglio un giocatore molto motivato e disponibile a dare l'anima, anche se un filo meno bravo. Non lo dico per mettere le mani avanti, ma perché me lo insegna l'esperienza".