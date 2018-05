Monaco smentisce voci arrivo Sarri

ROMA, 7 MAG - "Non rilascio interviste perché abbiamo ancora due partite da giocare e non è il momento. Vi autorizzo però a dire che su Sarri al Monaco l'unica risposta che posso darti è che ho appreso tutto dalla stampa". Così il vicepresidente del club monegasco, Vadim Vasiyev, sulle voci che danno l'attuale tecnico del Napoli candidato alla panchina degli ex campioni di Francia. "Abbiamo già un allenatore, Jardim che è in scadenza nel 2020 - ha aggiunto Vasiyev - e resterà al 100%. Queste su Sarri sono soltanto voci tirate fuori dalla stampa".