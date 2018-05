Partita addio Pirlo, c'è anche Sheva

MILANO,7 MAG - Un attacco atomico scenderà in campo per 'La Notte del Maestro', la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo che si disputerà il 31 maggio (ore 21.30) a San Siro. Una rosa di campioni con le presenze eccellenti di Andriy Shevchenko, Ronaldo e Ronaldinho: fuoriclasse assoluti che hanno segnato un'epoca e vincitori complessivamente di quattro Palloni d'Oro. A loro si aggiungeranno altri ex compagni di squadra di Pirlo: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Nicola Ventola e Christian Vieri. Parteciperanno anche gli Azzurri campioni del Mondo nel 2006: Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Vincenzo Iaquinta, Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi.