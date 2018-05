Playoff Nba, bene Houston e Golden State

ROMA, 7 MAG - Vittorie esterne degli Houston Rockets e dei Golden State Warriors in gara 4 delle semifinali della Western Conference dei playoff Nba. I Rockets hanno battuto gli Utah Jazz per 100-87 mentre i Warriors hanno superato i New Orleans Pelicans per 118-92. Houston e Golden State conducono la serie 3-1. Questa notte gara 4 delle semifinali della Eastern Conference con Cleveland Cavaliers e Boston Celtics in vantaggio per 3-0 rispettivamente su Toronto Raptors e Philadelphia 76ers.