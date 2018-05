Ciclismo:Gran Fondo Squali,atteso Nibali

BOLOGNA, 7 MAG - Ci sarà anche Vincenzo Nibali, lo 'Squalo dello Stretto', a pedalare all'edizione 2018 della 'Granfondo Squali-Carrera-Cattolica & Gabicce Mare' in programma domenica prossima, al culmine di un cartellone di eventi in programma tra Cattolica e Gabicce a partire da venerdì. La gara ciclistica - che quest'anno è gemellata con la 'Granfondo Vincenzo Nibali' - offre due percorsi: uno 'corto' di 80 km con un dislivello di 1.232 metri e uno 'lungo' di 136 km con un dislivello di 2.183 metri. Alla partenza, spiega una nota degli organizzatori, sono attesi circa 3.000 partecipanti in rappresentanza di diversi Paesi europei ma provenienti anche da Usa, Canada, Brasile, Australia e Giappone. Sul percorso, insieme a loro, pedalerà anche il campione siciliano. L'idea della 'Gran Fondo Squali-Carrera' è nata 4 anni fa dalla sinergia tra il Velo Club Cattolica, Cicloteam2001 GabicceMare, il circuito Bike Hotels, il gruppo Costa Endutaiment in collaborazione con le amministrazioni Comunali di Cattolica e di Gabicce Mare.