Universiadi, ok villaggio alla Mostra

NAPOLI, 7 MAG - "Il villaggio all'interno della Mostra d'Oltremare? Penso sarebbe perfetto, qui si respira l'aria del campus universitario, per noi sarebbe una soluzione gradita". L'endorsement al villaggio degli atleti che tanto fa discutere arriva da Jean Paul Clemencon, il francese a capo del Cti, la commissione tecnica internazionale della Fisu giunta oggi a Napoli per la seconda volta nel giro di tre settimane per visionare gli impianti che dovranno ospitare le Universiadi del 2019. "Penso - dice Clemencon all'Ansa - che il villaggio qui andrebbe bene, mi piace l'idea delle casette che possono tornare utili anche dopo, e mi piace il luogo. A Napoli si respira un clima di accoglienza e si sente che è una città di grande tradizione sportiva". Giovedì la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dirà la sua sul progetto del villaggio per gli atleti, 2500 casette per 7200 atleti.