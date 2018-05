Rovera domina Carrera Cup France a Spa

ROMA, 7 MAG - Alessio Rovera concede subito il bis e vince all'esordio stagionale anche nella Carrera Cup France. Il campione in carica della Carrera Cup Italia, dopo aver vinto gara 2 proprio del primo round del monomarca italiano a fine aprile a Imola, ha inaugurato gli impegni 2018 nella Carrera Cup France con un altro trionfo in gara a Spa. Sul leggendario circuito belga dove erano impegnate ben 36 Porsche 911 GT3 Cup, il portacolori dello Tsunami Racing Team è scattato benissimo dalla terza posizione in griglia e di forza è andato a prendersi subito la testa della corsa, difesa poi strenuamente con tanto di giro più veloce fino al traguardo. Grande la gioia sul podio per il 22enne varesino, che in gara 2 ha poi lottato ancora a lungo ai vertici dopo essere rimasto bloccato per un "lungo" di un rivale allo start. Anche la seconda corsa si è conclusa sul podio grazie al 3/o posto, che lancia Rovera in vetta al monomarca francese. "Bellissimo, il debutto perfetto", ha commentato il pilota varesino.