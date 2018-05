C.Italia, Bonaventura avverte la Juve

MILANO, 7 MAG - Giacomo Bonaventura non ha dubbi: "La Juventus è superiore ma il Milan arriva bene e in forma alla finale di Coppa Italia". Il centrocampista rossonero, ai microfoni di Rai Sport, ricorda la vittoria del Milan nella Supercoppa Italiana a Doha: "Giocammo una buona partita per poi avere la meglio ai rigori. Sapremo affrontare questa partita con lo spirito giusto e la voglia di fare bene. La Juventus, dal punto di vista della qualità, è superiore a noi: lo dimostra ciò che ha fatto in questi anni. Ma in questa finale, se facciamo una grande prestazione, possiamo dire la nostra". Bonaventura descrive inoltre lo stato d'animo di Gattuso: "È stato abbastanza tranquillo. Nelle prossime ore, magari, alzerà la tensione ma stiamo cercando di preparare bene la partita, senza caricarla troppo. Le motivazioni per una finale vengono spontaneamente".