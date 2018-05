C.Italia, Ancelotti tifa Milan

MILANO, 7 MAG - "Vedrò la finale di Coppa Italia con la maglia del Milan addosso". Lo rivela a Milan Tv Carlo Ancelotti, in collegamento telefonico da Vancouver. "Speriamo di poter festeggiare - aggiunge Ancelotti, ex allenatore di Milan e Juventus -, la squadra di Gattuso avrà molto coraggio. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra, seguendola con passione. È chiaro che è un momento delicato, perché la squadra è un po' indietro ma con i giusti investimenti e le qualità imprenditoriali che hanno i dirigenti penso si possa risalire. Se Yonghong Li vede il Milan e gli batte il cuore siamo già un passo avanti. I successi di Berlusconi credo che siano dipesi soprattutto da quello". Ancelotti promuove inoltre il lavoro di Gattuso: "La cosa più evidente è che la squadra ha una sua identità in entrambe le fasi. Credo si possa migliorare nel tempo a fare una pressione più alta. In fase di possesso penso che l'idea del controllo del gioco c'è ma la finalizzazione è un po' mancata quest'anno".