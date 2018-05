Nba, Cleveland prima finalista a est

ROMA, 8 MAG - Sono i Cleveland Cavaliers la prima formazione finalista nella Eastern Conference della Nba. Nella partita giocata stanotte infatti i Cavs hanno battuto ancora, portandosi sul 4-0 definitivo, i Toronto Raptors per 128-93. Canadesi ancora spenti dopo la splendida stagione in regular season, e dunque eliminati nettamente dai Cavs che in finale troveranno la vincente fra Boston e Philadelphia. Nella partita di questa notte i Phila, che già erano sotto 0-3 dopo tre gare contro i Celtics, hanno compiuto il miracolo di una rimonta impossibile, battendo i rivali e portandosi sul punteggio di 1-3. La formazione di Belinelli (per lui solo 9 punti) ha vinto a sorpresa per 103-92 costringendo i Boston Celtics, che già erano pronti a festeggiare, ad andare a gara 5.