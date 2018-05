Iniesta pronto a giocare in Giappone

TOKYO, 8 MAG - Il centrocampista del Barcellona ed ex nazionale spagnolo, Andres Iniesta, è pronto a trasferirsi in Giappone per giocare nel Vissel Kobe, squadra della massima serie. E' quanto riporta la stampa spagnola, spiegando che il calciatore 33 enne, che ha annunciato la sua partenza dalla formazione blaugrana dopo 22 anni di una strepitosa carriera, ha raggiunto un accordo triennale con la squadra della J-League giapponese, per un valore stimato in 25 milioni di dollari l'anno. Iniesta, spiega la stampa iberica, doveva trasferirsi in Cina con la squadra Chongqing Lifan, ma l'operazione è stata esclusa al momento dal presidente del club Jiang Lizhang. La squadra di Kobe - dove milita anche l'ex nazionale tedesco Lukas Podolski, si trova attualmente a metà classifica, a 16 punti dalla leader Hiroshima Sanfrecce. Il trasferimento di Iniesta sarebbe stato sostenuto dallo stesso presidente di Rakuten, Hiroshi Mikitani, la casa d'aste online giapponese che sponsorizza entrambe le squadre del Barcelona e il Vissel Kobe.